Jean Yanne, reviens, on est devenus (trop) cons !

Diffusé le 17/05/2016

Jean Yanne est culte. Avec son humour et son insolence, sur les planches, à la radio, à la télévision ou au cinéma, il a marqué son époque. Humoriste, chanteur, acteur, producteur et réalisateur, ce touche-à-tout savait flairer la bêtise. À travers des sketchs, des émissions et des interviews peu connus, retrouvez Yanne et sa bande. En explorant les archives de l'INA, ce documentaire raconte la trajectoire de ce « sale gosse surdoué ».