Journal d'une transition S1 E1 - L'origine

Lire la vidéo

Diffusé le 19/05/2023

Partez à la rencontre de Ksenia, Samaël, Lucie, Alexandra, Jayden et Ravi qui se confient à la manière d’un journal intime sur leur prise de conscience et la genèse de leur transition. Entre joies, peines et doutes, suivez-les dans le parcours personnel sinueux semé d’embûches, pourtant gage d’une véritable libération et acceptation de soi.