Pilote de stock-car, Cole Trickle rêve d'aller toujours plus vite et de remporter ainsi la très célèbre course de Daytona. Cole est alors remarqué par Tim Daland pour faire partie de son écurie. Mais Cole se querelle avec la vedette de l'écurie, Rowdy Burns. À force de rivaliser, Cole et Rowdy ont un grave accident et se retrouvent à l'hôpital. La neurologue Claire Lewicki va aider Cole à ouvrir les yeux sur lui-même et préparer la plus grande compétition de sa vie.