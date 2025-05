Jurassic Park : la version non officielle Jurassic Park : la version non officielle

Lire la vidéo

Dans le confort de son salon et après avoir trouvé son journal personnel, le Dr Ian Malcolm, mathématicien de la théorie du chaos, toujours aussi charmant et désormais légèrement plus âgé, raconte l'histoire de ce qui s'est passé cette terrible nu...