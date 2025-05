Kaboul : terreur sur la ville Kaboul : terreur sur la ville

Diffusé le 19/11/2024

Minée par quarante ans de guerre, Kaboul, capitale de l’Afghanistan, se classe aujourd’hui parmi les villes les plus dangereuses du monde. Vols avec violence, rackets, kidnappings, braquages, attentats, viols : pas un jour ne passe sans son lot de blessés, de kidnappés et de tués… Juchée à 1 750 mètres d’altitude et bordée par deux chaînes de montagnes, la plus grande ville afghane est gangrenée par la pauvreté et les gangs. Kaboul a vu la misère, les attaques terroristes et l’insécurité s’aggraver après la prise du pouvoir par les Talibans le 15 août 2021. Le monde entier a alors découvert le visage des femmes des devantures de salons de beauté repeints en noir. Les Kaboulis eux-mêmes ont caché tout signe de modernité, craignant le nouveau régime taliban qui applique la charia, la loi islamique, dans sa version la plus rigoriste. Immersion exceptionnelle au cœur de la ville de Kaboul, au plus près du danger.