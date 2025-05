Kally's Mashup la voix de la pop Changement de look

Lire la vidéo

Parce que le public confond toujours Alex et Kevin, Flora fait une couleur à Alex. Pablo est de retour pour quelques temps et vient rendre visite à Kally. Avec l'accord d'Abrankhausen, il va suivre les cours à Allegro. Tina et Charly s'inquiètent ...