Kally's Mashup la voix de la pop L'audition interne

Lire la vidéo

Kally et les DAK doivent rencontrer Santoyo, le producteur de BackPack. Mais on demande à Alex de participer à un tournoi de foot et Kally se retrouve à donner une interview exclusive à Stéphi qui a perdu un abonné de sa chaîne. Madame Abrankhause...