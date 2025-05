Kally's Mashup la voix de la pop Le projet social

Lire la vidéo

Tina et Kally réussissent à démasquer la fausse Mica635. Stéfi et Nicole se sont juré de ne plus aider Gloria à nuire à Kally, mais Stéfi l'aide sans le vouloir. Gloria se débrouille pour faire croire à Kally que Dante est amoureux de Stéfi et Kal...