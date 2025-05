Kally's Mashup la voix de la pop Les soupçons de Lucy

Lire la vidéo

Rufus trouve les caméras et les micros que Lana avait cachés au Music Shake. Lucy a de plus en plus de soupçons concernant Marco, elle en parle à Kally qui refuse de la croire. Stéfi continue à faire croire qu'elle a un petit ami et espère une réa...