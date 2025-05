Kally's Mashup la voix de la pop L'union fait la force

Lire la vidéo

Les DAK doivent affronter Nando et les Géants au Music Shake. Tina s'occupe de faire de la pub pour le groupe de son frère. Kally et Olivia partent à la chasse au fantôme au Conservatoire. Lucy découvre que c'est Stéfi et Nicole qui ont mis la bag...