Kally's Mashup la voix de la pop Mes meilleurs ennemis

Lire la vidéo

Rien ne va plus pour Kally ! Gloria veut saboter la prochaine épreuve du Prix Révélation et la faire expulser du conservatoire. Sur le plan personnel, ce n'est pas mieux. Le plan de Kally et d'Olivia pour conquérir Dante est tombé à l'eau. Tina a ...