Kally's Mashup la voix de la pop Plus de Kally moins de Mica

La fausse mica635 contacte directement Dante, qui décide de la rencontrer, accompagné de Cécilia. Stéfi devient de plus en plus populaire sur Internet. Kally fait un blocage et n'arrive plus à composer, que ce soit pour Allegro ou en tant que mica...