Kally's Mashup la voix de la pop Un nouvel ami

Le conservatoire Allegro remporte la Clé de Sol. Lucy toujours plus soupçonneuse, continue d'enquêter sur Marco avec l'aide de Gloria. Skyler invite sa fille et Aymeric à un goûter pour mieux connaitre Aymeric, et Gloria lui apprend qu'ils se sont...