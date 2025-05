Keeping Faith S1 E5

Diffusé le 28/10/2019

Tandis que la police enquête sur l’effraction qui a eu lieu au domicile de Faith, celle-ci se rend chez Cerys pour en savoir plus sur les relations qu’Evan entretenait avec les Glynn. La relation entre Faith et Steve devient plus intime, ce qui n’échappe pas au capitaine Williams qui demande à l’agent Jones de prendre Faith en filature.