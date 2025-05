Keeping Faith S2 E3

Diffusé le 05/03/2021

La défense de Madlen se complique lorsque les avocats apprennent que Will avait une maîtresse. Faith a du mal à jongler entre le procès, ses enfants, et le chantage de Gael. Et elle apprend qu’Evan pourrait bientôt être remis en liberté conditionnelle.