Keeping Faith S2 E4

Lire la vidéo

Diffusé le 12/03/2021

Madlen est condamnée à quinze ans de prison. Faith, hors d’elle, souhaite plus que jamais découvrir la vérité sur le meurtre de Will, mais Gael la fait chanter et laisse un cadavre derrière elle. La fille de Steve est renversée par une voiture.