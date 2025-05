Keeping Faith S2 E5

Lire la vidéo

Diffusé le 19/03/2021

Evan est de retour. Faith et Cerys tentent de travailler de concert malgré quelques dissensions. Elles comprennent que Gael serait impliquée dans l’affaire de Will. Faith recherche la femme soupçonnée d’être la maîtresse de Will. Le détective Breeze découvre qu’Evan fréquente toujours Gael.