Ken le survivant S1 E72 - Adieu Toki

Diffusé le 31/01/2012

Fin du deuxième millénaire, une explosion atomique a anéanti le monde mais quelques hommes survivent. Parmi eux, Ken héritier de l'école du Hokuto, une école d'arts martiaux millénaires, Lynn, Bart... mais également des hommes prêts à tout pour asseoir leur suprématie. De village en village, Ken, accompagné de ses amis, tente à la fois de libérer les opprimés et d'échapper aux despotes qui veulent l'éliminer et plus spécialement Shin, maître de l'école rivale: le Nanto.