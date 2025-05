Kyle XY S1 E1 - Re-naissance

Un jeune homme se réveille nu et désorienté au cœur d'une forêt, sans savoir qui il est ni d'où il vient. Arrêté par la police alors qu'il erre en ville, le garçon est rapidement placé dans un centre de détention où il rencontre Nicole Trager, psychiatre de l'établissement. Touchée par ce patient pas comme les autres, ne faisant l'objet d'aucun avis de recherche et doté de particularité morphologiques étonnantes, Nicole le surnomme Kyle et décide de le recueillir temporairement dans sa famille…