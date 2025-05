Kyle XY S1 E3 - Rien ne sert de mentir

Nicole est contactée par la police suite à la découverte d'un squelette dans la forêt. Kyle démontre une nouvelle fois ses capacités étonnantes au contact des ordinateurs et des mathématiques ! Kyle découvre les secrets et mensonges des uns et des autres, mais il ignore qu'un homme mystérieux l'épie et écoute les conversations des Trager…