Kyle XY S1 E6 - Après la pluie…

Alors qu'une tempête fait rage, Kyle, très sensible aux conditions météorologiques, passe une nuit agitée et voit un homme dans un cauchemar. Le lendemain, un flash confirme cette vision nocturne. Kyle dessine alors le portrait de celui qui semble être son premier souvenir. En cette journée pluvieuse, les Trager, Dunclan et Amanda sont réunis pour fêter l'anniversaire de Lori.