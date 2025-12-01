L'amour est dans le pré 20 ans - Épisode 1 - Partie 1

Pour célébrer les 20 ans de "L'amour est dans le pré", Karine Le Marchand s'est rendue au cœur de la Drôme, endossant son écharpe de maire du village ADP. Une centaine d'invités de toutes les saisons l'ont rejointe avec leurs familles, promettant surprises et annonces inédites. Dans une ambiance champêtre, Karine orchestre une fête riche en émotions et en activités avec les enfants ADP. Le point d'orgue : un grand renouvellement de vœux avec des couples emblématiques de l'émission, où les mariés ont ressorti leurs tenues de cérémonie. Entre rires et larmes, ces moments tendres prouvent qu'on peut s'aimer durablement, "sans filtre, sans réseaux et sans pesticide". Une célébration qui rappelle qu'en amour comme à la ferme, le miracle est de continuer à semer après la moisson !