L'amour est dans le pré Agnès veut en finir avec la solitude

Agnès, 56 ans, est maître brasseuse dans le Grand Est. Divorcée après 20 ans de mariage et mère de 3 enfants, elle souhaite aujourd'hui plus que tout retrouver l'amour et rompre avec la solitude. Retrouvez L'Amour est dans le pré sur M6.