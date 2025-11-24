L'amour est dans le pré Épisode 15 - Partie 2

Lire la vidéo

Karine Le Marchand accueille les agriculteurs de la saison pour un moment unique et attendu : le bilan de leur incroyable aventure amoureuse. Pour eux, qui se voient pour la première fois tous ensemble, c’est l’occasion de créer des liens qui seront sans doute indéfectibles lors d’un week-end qui s’annonce épique ! À cœur ouvert, les agriculteurs vont se livrer sur leur parcours depuis leur participation à l'émission, entre rires et émotions, joies et déceptions et, surtout, l'évolution de leur vie sentimentale… Que sont-ils devenus ? L'amour a-t-il vraiment germé dans leurs champs ? Ont-ils surmonté les défis de la vie à deux ? Ont-ils dû faire face à des désillusions ? Et pour ceux que l’on avait quitté célibataire, ont-ils trouvé l’amour ? Ce bilan promet de faire battre les cœurs et de clôturer en beauté une saison riche en émotions et en amour !