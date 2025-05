L'amour est dans le pré Épisode 2 - Partie 2

Diffusé le 28/08/2023

Alors que Patrice et Jean-Paul poursuivent déjà l’aventure sur leurs terres… deux nouveaux célibataires, Julien et Roméo, s’aventurent sur le terrain des rendez-vous amoureux ! À la recherche de sa Juliette, le jovial Roméo a convié sept prétendantes tombées sous son charme… et celui de son four à pizza ! Parmi elles, Corentine, 40 ans, a relancé les rêves de paternité de notre agriculteur lyonnais. Cette rencontre tiendra-t-elle ses promesses ? Vous retrouverez également une vieille connaissance de L’amour est dans le pré, prétendante de Thierry Olive en saison 7 ! Julien fait son grand retour en speed-dating, 8 ans après sa venue comme prétendant. D’un tempérament un peu militaire, notre éleveur laitier n’a pas fait les choses à moitié ! Malgré la pile de courriers reçus, seuls trois célibataires ont franchi le cap jusqu’à cette deuxième étape du rendez-vous amoureux. Julien trouvera-t-il parmi eux la pépite tant attendue ? Affaire à suivre… Enfin, toujours vierge de courriers à la hauteur de ses espérances, David retrouvera Karine Le Marchand pour se confier sur sa situation.