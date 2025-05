L'amour est dans le pré Épisode 3 - Partie 1

Diffusé le 04/09/2023

Pour cette troisième soirée d’amours champêtres, deux nouveaux agriculteurs passent sur le grill des speed-datings tandis que trois autres profiteront de la ferme pour tenter de passer à la vitesse supérieure. L’annonce de sa maladie de Crohn n’a pas découragé les prétendants de Perrine, qui ont écrit en nombre pour tenter de la séduire. Six d’entre eux ont été conviés en région parisienne. Parmi eux, non pas un mais deux Firmin ! La benjamine de la saison y trouvera-t-elle le futur papa de ses 200 000 escargots ? Habitué à perdre ses moyens face à la gent féminine, l’émotif Olivier tentera de surmonter son appréhension des rendez-vous galants. Trois prétendantes ont fait le déplacement pour le rencontrer, dont l’une habite à seulement deux kilomètres de chez lui ! Après un speed-dating inégal, Anaïs a convié chez elle deux célibataires qui ont timidement mais sûrement fait battre un peu plus vite son cœur. Mais ce séjour à la ferme, organisé en pleine période de naissances, pourrait vite être chahuté par un agenda XXL. Les prétendants trouveront-ils leur place pour que la séduction s’installe ? Roméo reçoit sur son exploitation deux joyeuses célibataires, impatientes de découvrir son quotidien. Habitué au rôle du bon copain, parviendra-t-il à enclencher le mode séducteur pour éviter une nouvelle désillusion ? L’aventure se poursuivra également pour Patrice, entouré de deux prétendantes que tout oppose ! Entre chamailleries et longs silences, notre agriculteur inexpérimenté aura fort à faire pour garder le contrôle de la situation ! Enfin, Karine Le Marchand recevra Charles pour une nouvelle grande révélation !