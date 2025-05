L'amour est dans le pré Épisode 4 - Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 11/09/2023

Alors que la bonne ambiance régnait chez Jean-Paul depuis l’arrivée de ses deux prétendantes, désormais rien ne va plus ! À la suite d’une sortie au supermarché, l’une d’elles, vexée de l’attention portée à sa rivale par notre céréalier, est en pleurs ! Comment notre trublion quinquagénaire, célibataire depuis 35 ans, va-t-il gérer cette situation ? Pour Clément, c’est l’heure du grand saut dans le vide. Ce timide agriculteur de 26 ans n’a jamais eu de relation avec une femme, nous pensions donc le retrouver excité lors de l’ouverture de son courrier. Pourtant, c’est sans effusion que Clément a épluché les lettres de ses courtisanes. Lors de ses speed-dating, arrivera-t-il à lâcher les chevaux et se laisser bercer par la douce musique de la séduction ? Après avoir convié deux hommes chez lui à la suite de ses speed-dating parisiens, Julien les attend de pied ferme ! Cet agriculteur exigeant et impatient a hâte de vivre avec ses deux prétendants pour mieux les connaître. Conscient de son caractère, Julien va devoir laisser place à l’inattendu et être à l’écoute de ses sentiments… une grande première pour lui ! Christine, notre éleveuse de chiens beaucerons et de chats main coone, va enfin pouvoir ouvrir son courrier. Cette pétillante sexagénaire est à la recherche d’un homme aussi dynamique qu’elle, qui aime les animaux et accorde une place entière pour la foi chrétienne. Parmi ses nombreuses lettres, Christine trouvera-t-elle la perle rare ?