L'amour est dans le pré Épisode 5 - Partie 2

Diffusé le 18/09/2023

Pour Joris, L’Amour est dans le pré commence ! Notre agriculteur, qui est aussi pompier volontaire, espère vivre une histoire d’amour enflammée avec une jeune femme prête à s’engager. C’est donc tout feu tout flamme que notre agriculteur se rend à Paris pour rencontrer les femmes qui lui ont écrit. L’une d’elle arrivera-t-elle à faire naitre une étincelle dans le cœur de Joris ? Chez Julien, le séjour à la ferme suit son cours ! Ses deux prétendants, arrivés la veille, s’accoutument petit à petit à l’énergie débordante de leur hôte. Si les deux hommes venus pour lui sont hyper motivés pour devenir la moitié de l’éleveur laitier, attention à la concurrence qui risque de mettre mal l’ambiance à la ferme. Julien réussira-t-il à temporiser ? Installées depuis quelques jours chez Patrice, ses prétendantes ont bien pris en main sa cuisine avant, peut-être, de se faire une place dans le cœur de notre éternel célibataire. D’ailleurs, la concurrence est belle et bien présente et les deux femmes sont à couteaux tirés… Un déjeuner avec les parents et les voisins de Patrice détendra peut-être l’atmosphère ? Dans la joie et la bonne humeur, Roméo a accueilli deux femmes sous son toit. Notre jovial agriculteur mise tout sur son humour quelque peu graveleux pour les séduire. Si l’une semble très réceptive, l’autre l’est un peu moins. Pour mettre ces dames d’accord, Roméo mise donc sur une activité de taille qui a fait ses preuves : la balade en tracteur. Notre agricultrice Anaïs accueille tant bien que mal ses deux prétendants qui se rendent compte du travail harassant de la jeune femme, en pleine période des mises-bas. Si l’ambiance entre les 3 est au début assez timide, un prétendant va se faire remarquer par notre éleveuse de chèvres… et pas d’une façon très positive. En effet, celui-ci a ramené avec lui des objets plus qu’insolites ! Chez Olivier, l’heure de la vie à la ferme commence et pas sous les meilleurs hospices puisque notre agriculteur fait face à un imprévu : l’une de ses prétendantes s’est finalement désistée… Ce n’est donc pas deux mais seulement une femme qui vivra avec lui pendant 5 jours. Une aubaine pour elle, à moins qu’un autre imprévu joue des tours à notre agriculteur.