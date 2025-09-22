L'amour est dans le pré Épisode 6 - Partie 2

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs, hommes et femmes, âgés de 26 à 67 ans, se lancent dans cette aventure pour trouver l’âme sœur qui partagera leur vie à la campagne. Aux côtés de Karine Le Marchand, partez à la rencontre de ces personnalités aussi authentiques qu’attachantes. Entre fous rires, moments d’émotion et tendres déclarations, ces 15 cœurs à prendre nous rappellent que l’amour ne connaît ni âge, ni frontières, ni limites. Laissez-vous donc charmer par les agriculteurs de cette saison 20 et écoutez attentivement leurs confidences.