L'amour est dans le pré Épisode 7 - Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 03/10/2022

Suivez les cinq agriculteurs Thierry Coquin de sort, Noémie, Sébastien, Alain Le Breton, Guillaume l’Auvergnat et Jean-Paul, qui accueillent leurs prétendants chez eux et espèrent que l’un d’entre eux entrera définitivement dans leur vie et dans leur