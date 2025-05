L'amour est dans le pré Jean, l'optimiste résilient

Jean, 58 ans, fait preuve d'un optimisme à toute épreuve depuis l'enfance. Confié à la DDASS lorsqu'il était bébé, l'éleveur bovin est père de 3 enfants et croit encore à l'amour malgré une récente rupture après 20 ans de mariage. Il cherche aujourd'hui une femme avec qui partager son quotidien et qui lui fera retrouver l'envie des loisirs et des vacances ! Retrouvez L'Amour est dans le pré sur M6.