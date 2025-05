L'amour est dans le pré Le bilan - Partie 2 (2/2)

Diffusé le 02/12/2024

Alors qu’ils étaient à la recherche du grand amour, 12 agriculteurs ont décidé de participer à L’amour est dans le pré dans l’espoir de rencontrer leur moitié. Après 14 semaines intenses, ils se sont tous retrouvés dans un camping pour passer quelques jours de vacances ensemble et parler de leur aventure respective. Leurs coups de cœur, leurs certitudes, leurs doutes et enfin leur histoire d’amour : tout sera passé au crible par Karine Le Marchand et ils vont enfin pouvoir lever le voile sur le dénouement de leur aventure. Au programme de ce séjour : balade en bateau, cours de surf animé par Brice, pétanque, mais surtout rigolades, confidences, baisers fougueux et demande en mariage !