L'amour est dans le pré Les portraits - Épisode 2 (2/2)

Diffusé le 26/08/2024

Pour cette promotion 2024, L’amour est dans le pré suivra les aventures de deux femmes et de dix hommes, âgés entre 26 et 69 ans. Leurs histoires sont singulières. Leurs accents aussi. Tous se rejoignent en revanche sur un point : une irrépressible envie de (re) tomber amoureux. Durant plusieurs semaines, nos 12 agriculteurs·trices vont se confier sans tabou auprès de Karine Le Marchand sur leur vie, leur parcours sentimental, leurs attentes, leurs espoirs, mais aussi leurs doutes et leurs peurs. L’objectif : se présenter aux téléspectateurs et encourager celles et ceux qui en ressentiraient l’envie à leur écrire.