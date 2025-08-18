L'amour est dans le pré Que sont-ils devenus ? Émission 2 (1/2)

Karine Le Marchand retrouve les héros de l’année passée pour un moment plein de nostalgie et de joie, où l’amitié et l’amour continuent d’écrire leur belle histoire... Les agriculteurs de la saison 19 se retrouvent autour d’un moment de fête et d’émotion, à l’occasion d’un événement très spécial : les 70 ans de Gillou, doyen emblématique de la saison, ainsi que l’anniversaire surprise de Pascal pour ses 60 printemps. Ce rendez-vous chaleureux est aussi l’occasion pour Karine Le Marchand de prendre des nouvelles de chacun, de voir comment ont évolué leurs histoires, et même de croiser quelques visages familiers de la saison 18, venus se joindre à la fête.