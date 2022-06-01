L'étrange Noël de Lauren L'étrange Noël de Lauren

Diffusé le 01/12/2015

Brillante interne, Lauren a postulé en chirurgie dans un hôpital prestigieux de Boston. Sa candidature refusée, elle se voit contrainte d'aller exercer dans une petite ville dans l'état d'Alaska, où les habitants vivent reclus et n'ont pas vu de médecin depuis un an. Lauren tombe alors sous le charme d'Andy, dont le père ressemble étrangement au Père Noël. Frank possède en effet un renne, des lutins courent dans son jardin et il dirige une mystérieuse entreprise de transport...