L'île aux mystères : le voilier maudit L'île aux mystères : le voilier maudit

Diffusé le 15/04/2021

La gérante d'une galerie d'art est retrouvée morte et la sculpture d'un voilier a été dérobée. Le shérif Madieras va mener l'enquête avec sa fille Zee et l'ancien policier Jeff Jackson. Alors qu'ils sont sur les pistes du tueur, un second meurtre survient…