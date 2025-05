L'île de la tentation S2 E2 (1/2)

Diffusé le 25/01/2024

5 couples amoureux, en proie au doute et à la jalousie, ont été sélectionnés pour vivre une expérience unique : l’île de la tentation. Déterminés à mettre leur histoire d’amour à l’épreuve, ils viennent sur l’île de la tentation car ils se posent de nombreuses questions… En s’exposant à la tentation, ces 5 couples passionnés cherchent à découvrir la vérité sur leur amour. Mais attention, explorer le sentiment amoureux nécessite de se mettre en danger et d’en assumer les conséquences ! Pendant 12 jours, ces 5 couples vont vivre séparés. Les femmes seront isolées sur une plage paradisiaque avec 10 tentateurs, des hommes célibataires venus sur l’île pour chercher l’amour. Les hommes feront de même, accompagnés par 10 tentatrices, elles aussi célibataires. Sans contact avec leur partenaire, ils vont repousser les limites de leur relation au maximum en s’exposant à la tentation et en questionnant, jour après jour, les sentiments qu’ils éprouvent pour l’autre.