L'île de la tentation S4 E9 (2/2)

Cinq nouveaux couples viennent mettre à l’épreuve la solidité du lien qui les unit. Ils se sont promis protection et fidélité mais le doute s’est installé entre eux et l’avenir de leur amour s’est assombri. Pour trouver les réponses à leurs questions, pendant 16 jours, les cinq couples vont vivre séparés, sans aucun moyen de communiquer entre eux. Les femmes venues en couple partageront leur quotidien sur une plage de rêve avec dix tentateurs, tous célibataires, tandis que leurs conjoints feront de même sur leur plage avec dix tentatrices, elles aussi célibataires et déterminées à les faire craquer ! Cette saison, les certitudes voleront en éclats, les limites seront repoussées et la vérité frappera parfois là où on l’attend le moins. Ils sont venus sur l’Île de la tentation avec des questions, ils repartiront avec des réponses. Ensemble… ou séparément.