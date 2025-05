L'incroyable famille Kardashian S7 E2 - La vengeance de Kris

Diffusé le 28/09/2012

Kendall et Kylie doivent recruter des mannequins mais la timidité de Kendall les freine. Kourtney en veut de plus en plus à Kris à cause du livre, tandis que Kim, qui a réussi à surmonter ses peurs, demande à être remboursée…