L'incroyable famille Kardashian S8 E20 - Les 16 ans de Kylie

Lire la vidéo

Diffusé le 24/01/2014

Kris fouille la chambre de Kylie en son absence et jette ses affaires sous prétexte de vouloir l’aider. Furieuse de cette violation de son intimité, Kylie ravive le conflit avec sa mère et décide d’organiser son anniversaire sans son aide. Pendant ce temps, Khloé tente de réintégrer Lamar, qui s’isole de plus en plus.