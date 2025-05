L'incroyable famille Kardashian S8 E6 - Les mères aussi savent s'amuser

Diffusé le 11/10/2013

Kim et Kourtney sont toutes deux plongées dans le monde des bébés entre essayages de vêtements pour bébé et séances d'écoute musicale. Leur sœur Khloé se sent exclue et se tourne vers Kris pour une soirée amusante.