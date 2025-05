L'incroyable famille Kardashian S7 E7 - Les vacances en famille (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 09/11/2012

Alors que Kris subit une réaction allergique qui enflamme sa lèvre, Bruce est irrité par le fait qu'elle ait repris contact avec son ex. En parallèle, Scott se sent exclu et préfère dormir plutôt que de profiter des vacances.