L'incroyable famille Kardashian S7 E11 - Ménage à trois

Diffusé le 07/12/2012

Rob veut emménager chez Khloé et Lamar pour économiser et acheter une maison. Cependant, Khloé hésite, craignant qu'il ne redevienne paresseux comme auparavant. Bruce rencontre la top-modèle Angie au golf et veut rejouer avec elle.