L'incroyable famille Kardashian S13 E14 - Sœur porteuse

Diffusé le 30/10/2022

Kim discute avec Khloé de la possibilité qu'elle soit sa mère porteuse tandis que Tristan réagit positivement à cette éventualité. Rob prépare son 30e anniversaire avec son organisateur. De plus, Kim et Khloé passent une journée détente avec épilation laser et massages.