L'incroyable famille Kardashian S14 E16 - Une toile inextricable

Diffusé le 16/02/2018

Les Kardashian se préparent pour la Fashion Week de New York et Scott les accompagne, suscitant l'inquiétude face à ses excès. Kim attend un bébé par mère porteuse mais des imprévus surviennent avec la fuite de l'information sur la mère porteuse et une araignée géante dans la maison.