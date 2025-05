L'incroyable famille Kardashian S15 E1 - Disputes lors de la séance photo

Diffusé le 24/08/2018

Les Kardashian préparent une carte de vœux familiale et une baby shower, tandis que Kim et Khloé s'éloignent à cause des humeurs de la grossesse. De son côté, Scott se sent coupable d'entamer une nouvelle relation…