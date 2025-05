L'incroyable famille Kardashian S15 E4 - Le cauchemar avant Noël

Diffusé le 07/09/2018

Khloé, enceinte, attend d'annoncer sa grossesse après Kylie. De son côté, Kris se sent mal sans raison apparente et passe des examens médicaux. Kourtney se dispute avec ses sœurs depuis des semaines et envisage de passer les fêtes loin de sa famille...