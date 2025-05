L'incroyable famille Kardashian S17 E11 - Le spectacle doit continuer

Diffusé le 13/12/2019

Kim et Khloé sont furieuses que Kourtney cache des aspects de sa vie aux caméras et tentent de la renvoyer de la série. De plus, Kim reçoit une lettre d'un ancien détenu demandant son aide pour faire enlever ses tatouages au visage afin de retrouver un emploi. Elle accepte de l'aider.