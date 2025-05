L'incroyable famille Kardashian S18 E1 - Disputes, amitiés et fashion week (1/2)

Diffusé le 05/06/2020

Kris et ses filles affrontent les défis de la célébrité, entre projets professionnels, vie de famille mouvementée et remises en question existentielles. La tension est à son comble lorsque Kim et Khloé reprochent à Kourtney son attitude. Une dispute explosive éclate entre les sœurs.