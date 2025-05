L'incroyable famille Kardashian S19 E7 - Le confinement

Diffusé le 13/11/2020

La famille encourage Kendall et Kylie à se réconcilier après leur dispute à Palm Springs. Kim filme son quotidien avec ses enfants et s'ennuie. En ce qui concerne Khloé, les retrouvailles entre elle et sa fille après leur quarantaine sont émouvantes.